İran'dan Siyonist İsrail'e uyarı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ortadoğu konulu toplantıda bir konuşma yaptı.

Ali Bakıri, Gazze'deki duruma değinerek, "İşgalci İsrail rejimi, son 285 gün boyunca Gazze'de büyük suçlar işlemiştir. Bu rejim terör kampanyası yürüterek başta kadın ve çocuklar olmak üzere savunmasız Gazze halkını kasten öldürmeye devam etmiştir." dedi.

İnsani yardım yollarını engelleyen İsrail rejiminin, açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını belirten Bakıri, ''Refah ile Han Yunus'ta yerinden edilmiş insanlara yönelik saldırılar, bu terörist rejimin son zamanlarda gerçekleştirdiği insanlık dışı suçların örnekleridir.'' ifadesini kullandı.

BM'nin Gazze konusundaki eylemsizliğini eleştiren Bakıri, ''İran İslam Cumhuriyeti olarak BM Güvenlik Konseyi'nin kararlı eylemde bulunması yönündeki talebini yineliyoruz.'' dedi.

Bakıri ayırca, ''Siyonist Rejim'in Lübnan'a yönelik saldırısı, uluslararası toplum, bölge ülkeleri ve direniş gruplarının kararlı ve pişman edici tepkisiyle karşılanacaktır.'' diye konuştu.

Daha önce İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir saldırı düzenlemesi halinde 'yok edici bir savaşın başlayacağı' uyarısında bulundu. Tüm Direniş Cephelerinin katılımı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğu bildirildi.

Lavrov, BM'de ABD'nin Ukrayna ve Gazze'deki çatışmalarda suç ortağı olduğunu söyledi

Ortadoğu konulu toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, İsrail'e silah yollayan ABD’nin, Ukrayna’da olduğu gibi Gazze’deki çatışmada da doğrudan suç ortağı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, başta Lübnan olmak üzere diğer komşuların İsrail ile büyük bir çatışmanın içine çekilme riski altında olduğuna da dikkat çekerken, Lübnan ve İsrail’i ayıran Mavi Hat üzerinde her geçen gün artan gerilime vurgu yaptı.