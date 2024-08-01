Bakıri ile Fidan arasında telefon görüşmesi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefonda görüştü.Bu telefon görüşmesinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikastle şehit edilmesinin ardından yaşanan gelişmeler ile bölgedeki durum ele alındı.

Bakıri, İran Cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmasından dolayı Fidan'ı takdir ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni hükümette daha da gelişeceği umudunu dile getirdi.

Siyonist rejimin Şehit Heniyye'ye yönelik barbarca cinayetine değinen Bakıri, "Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek, İslam dünyasının önde gelen isimlerinden ve Filistin direnişinin yorulmak bilmez savaşçılarından Sayın Heniyye'yi şehit etti." dedi.

Bakıri, "Bu terör eylemi uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine aykırıdır ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi risklerle karşı karşıya bırakacaktır. İran İslam Cumhuriyeti bu eyleme kararlı ve üzüntü verici bir yanıt verme konusundaki doğal ve meşru hakkını saklı tutuyor" ifadesini kullandı.

Bakıri ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin bu menfur suçu kınaması ve Siyonist rejimin terör eylemlerine karşı kararlı önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, Heniyye'nin şehadeti nedeniyle İslam dünyasına taziyelerini sunarak, Siyonist rejimin, İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden terör eylemini kınadı.

İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantı düzenlemesine yönelik meşru ve diplomatik girişimini tam olarak desteklediklerini belirten Fidan, "Türkiye aynı zamanda Filistin direnişinin bu seçkin liderinin şehadetinin yasını tutuyor." dedi.