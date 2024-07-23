İran Umman'a her türlü yardıma hazır

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Umman Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Bakıri konuya ilişkin olarak, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Umman Dışişleri Bakanı Sayın Badr bin Hamad Al Busaidi ile gerçekleştirdiğimi telefon görüşmesinde Maskat’ta meydana gelen silahlı saldırıdan dolayı taziyelerimi yineleyerek İran’ın bu durumda Umman’a her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladım” ifadesini kullandı.

Bakıri ilaveten, “Bu görüşmede ayrıca işgal rejiminin mazlum Gazze halkına karşı devam eden suçlarına karşı çıkma stratejileri ve bu rejimin Yemen'in Hudeyde limanındaki sivil tesislere yönelik korkakça saldırılarının kınanması konusunda istişarede bulunduk” diye kaydetti.