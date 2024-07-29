Bakıri, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Elio Rodriguez Perdomo ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakıri, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılan Küba heyetini karşılarak, İran ile Küba arasındaki ikili ve kapsamlı işbirliğinin geniş kapasitesine ve özellikle siyasi ilişkilerle birlikte ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

İran ve Küba’nın küresel tehditlerle mücadelede işbirliği yapması gereken bağımsız politikalara sahip olduğunu ve daha aktif bir yaklaşım benimseyerek ilişkileri güçlendirmek için yeni mekanizmalar ve prosedürler araması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki gelişmelere ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı suçlarının devam etmesine atıfta bulunan Bakıri, bu konuyu dünyadaki en önemli insani mesele olarak değerlendirerek, bu suçların devam etmesinin, yoğunlaşmasının ve genişletilmesinin bölgenin ve dünyanın barış ve güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu ve savaş suçunun ve insanlığa karşı cinayetin açık örneği olduğunu vurguladı.

Küba'nın Filistin'deki gelişmelere ilişkin tutumunu olumlu karşılayan Bakıri, Siyonist rejimin suç ve soykırımını durdurmak için istişarelerin sürdürülmesine ve bu yılın ikinci yarısında iki ülkenin ortak komisyon toplantısının yapılmasına vurgu yaptı.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Elio Rodriguez Perdomo ise, ülkesinin başbakanının İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılacağını belirtti.

Elio Rodriguez Perdomo, ikili ve çok taraflı ilişkileri kapsamlı bir şekilde güçlendirmek amacıyla ülkesinin yeni İran hükümeti ve yetkilileriyle işbirliği yapmaya tam hazır olduğunu ifade etti.

Küba’nın Filistin halkının haklarını desteklediğini açıklayan Elio Rodriguez Perdomo İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırımla yüzleşmeyi Küba'nın dış politikasındaki önceliği olarak değerlendirdi.