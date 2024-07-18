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18 Tem 2024 09:29

Bakıri'den "General Süleymani suikastı" açıklaması

Bakıri'den "General Süleymani suikastı" açıklaması

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, "General Süleymani suikastının azmettiricileri, failleri ve yöneticileri hakkında adaleti sağlamak için iç hukuki ve adli çerçevelerimizi ve uluslararası hukuki ve adli mekanizmaları kullandık ve kullanacağız." dedi.

ABD merkezli haber kanalı CNN'nin CPS programına katılan İran Dışişleri Bakanlığı Vekili Ali Bakıri, General Kasım Süleymani'nin şehadetine yol açan ABD'nin terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, bu hususta yaptığı açıklamada, "General Süleymani suikastının azmettiricileri, failleri ve yöneticileri hakkında adaleti sağlamak için iç hukuki ve adli çerçevelerimizi ve uluslararası hukuki ve adli mekanizmaları kullandık ve kullanacağız. Bu bizim hakkımızdır" dedi.

Ali Bakıri, "Amerikalılar, İran'ın yüksek rütbeli bir askeri komutanına suikast düzenlediklerini açıkça duyurdular. Bu suikastla ilgilenmemiz ve bu alanda suçluların yetkili mahkemede yargılanıp mahkemenin kararına göre cezalandırılması doğaldır" diye konuştu.

News ID 1918608

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