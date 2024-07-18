Bakıri'den "General Süleymani suikastı" açıklaması

ABD merkezli haber kanalı CNN'nin CPS programına katılan İran Dışişleri Bakanlığı Vekili Ali Bakıri, General Kasım Süleymani'nin şehadetine yol açan ABD'nin terör saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakıri, bu hususta yaptığı açıklamada, "General Süleymani suikastının azmettiricileri, failleri ve yöneticileri hakkında adaleti sağlamak için iç hukuki ve adli çerçevelerimizi ve uluslararası hukuki ve adli mekanizmaları kullandık ve kullanacağız. Bu bizim hakkımızdır" dedi.

Ali Bakıri, "Amerikalılar, İran'ın yüksek rütbeli bir askeri komutanına suikast düzenlediklerini açıkça duyurdular. Bu suikastla ilgilenmemiz ve bu alanda suçluların yetkili mahkemede yargılanıp mahkemenin kararına göre cezalandırılması doğaldır" diye konuştu.