İran ve Lübnan dışişleri bakanları New York'ta bir araya geldi

New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün akşam saatlerinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.

Lübnan'la görüşmelerin devamını ve bu ülkenin yetkilileriyle istişarede bulunulmasını İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli önceliklerinden biri olarak değerlendiren Bakıri, İran'ın Lübnan'ın istikrar ve güvenliğinden yana olduğunu vurguladı.

Lübnan'ın bölgesel istikrardaki kilit rolüne değinen Dışişleri Bakan Vekili, "İran İslam Cumhuriyeti, geçmişte olduğu gibi, Filistin'deki direnişi desteklemeyi sürdürüyor ancak aynı zamanda İsrail rejiminin Filistin'e yönelik saldırılarını da durdurmaya çalışarak Gazze ve bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesini engellemek istiyor." ifadesini kullandı.

"Filistin'in gerçek sahipleri Filistinliler'dir ve onların kendi kaderlerini belirlemesi gerekiyor" diyen Bakıri, Siyonistlerin mazlum Gazze halkına yönelik saldırılarının bir an önce önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de bu görüşmede Gazze ve Filistin meselesinin önemine değinerek, Gazze'de ateşkesin acilen sağlanmasına yönelik çabaların sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Buhabib, "Bölgede barış ve istikrar arıyoruz. Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra bölgedeki savaşın kapsamının genişletilmesi riskinin ortadan kaldırılması için de çaba gösterilmesi gerekiyor." diye konuştu.