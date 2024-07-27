Nükleer anlaşma yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan bir girişimdi

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, yaptırımlarla baş etmenin iki yolu olduğunu belirterek, “Bunlardan biri, yabancı taraflara bağımlılığı azaltmayı amaçlayan yaptırımların etkisizleştirilmesidir. Diğer bir yol ise yabancı taraflarla müzakere yoluyla yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu, ulusal çıkarlarımız çerçevesinde anlaşmalar yapılması anlamına geliyor” dedi.

Ali Bakıri, “Nükleer anlaşma girişimi yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan çok taraflı bir mekanizmaydı. Bu girişimin ilkesi doğruydu ve kimsenin buna karşı çıkacağını düşünmüyorum. Asıl mesele bu girişimin çıkarlarımıza hizmet edip etmediğidir” ifadelerinde bulundu.

Bakıri, “Yaptırımları etkisiz hale getirilir ve kaldırılır ve bir sonraki adımlarda durumu iyileştirmek üzere deneyimlerimizi kullanmalıyız” ifadesini kullandı.