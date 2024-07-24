Velayeti Yemenli yetkili ile telefonda görüştü

İran İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ile telefonda görüştü.

Siyonist rejime karşı mücadelede Yemenlilerin başarılarını öven Velayeti, "İran olarak Siyonist rejimin Yemen'deki sivil hedeflere yönelik vahşi saldırılarını, sivillerin ve aziz Yemen halkının hayatına yönelik tehdidi şiddetle kınıyoruz." dedi.

Velayeti, "Siyonist rejimin bu barbar ve insanlık dışı eylemleri, ABD'nin işbirliği ve desteği olmadan gerçekleştirilemezdi ve Amerikalılar da bu cinayetin suç ortağıdır ve hiç şüphesiz Yemen bugün İslami direnişin temel direklerinden biridir" ifadesini kullandı.

Velayeti, Siyonist rejimin suçlarının Yemen halkını mağlup etmeyeceğini ancak Siyonist rejimin suç niteliğini gösterdiğini vurguladı.

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdusselam ise, direniş ekseninde etkin rol oynayan İran'ı takdir ederek, "Şu anda İran, Siyonist rejime ve ABD'ye karşı çıkan İslam ülkelerinin tek temsilcisidir." dedi.

Muhammed Abdusselam, "Yemen, özellikle Filistin'e destek verdiği gibi, bölgedeki İslam ülkeleri ve mazlum halklar için elbette bir gurur kaynağı olacaktır." ifadesini kulladndı.

Görüşmenin sonunda sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri'ne ileten Abdusselam, Siyonist rejime karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.