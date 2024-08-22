Türk ikram çadırlarından Erbain ziyaretçilerine hizmet sürüyor

Irak'ta 313 direkteki İmam Mehdi (a.f) Türkiyeliler Hüseyiniyesi çadırı Erbain zaiyaretçilerine hizmet veriyor.

TİKA, Kerbela’ya yürüyüş yapan Müslümanlara ikram çadırı kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bağdat Ofisi da Necef ilinin Haydariye bölgesinde bir ikram çadırı kurdu.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerindendir.