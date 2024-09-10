Ermenistan'dan "Azerbaycan ile barış anlaşması" açıklaması

Ermenihaber'de yer alan habere göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Lüksemburg Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Azerbaycan'a teslim edilen barış anlaşması taslağı, tamamen üzerinde mutabakata varılmış bir metni içeriyor" dedi.

Mirzoyan'a göre, yapılan 10'uncu düzenleme, daha önce üzerinde tamamen mutabık kalınan maddeleri veya bu maddelerin bölümlerini kapsıyor.

Mirzoyan, bu hususta "Şu anda Azerbaycan'ın cevabını bekliyoruz. Kısa süre içinde bir barış anlaşması imzalanarak, Güney Kafkasya'da bölgemizde barışın sağlanması gerçekten mümkün." ifadesini kullandı.

Ermenistan’ın iletişim konusundaki yaklaşımının değişmediğini belirten Mirzoyan, Erivan’ın "Barış Kavşağı" girişiminin ilkeleri doğrultusunda ulaşım bağlantılarını en kısa sürede açmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bir diğer önemli noktaya değinen Mirzoyan, "Azerbaycan tarafı bazen müzakere sürecine yeni ön koşullar ve başka sorunlar eklemeye çalışıyor. Ancak bizim amacımız, üzerinde anlaşmaya varılmış metni en kısa sürede imzalamak. Elbette tüm sorunları tek bir metinle çözmek mümkün olmayacak. Eğer taraflar başka konularla ilgileniyorsa, bunlar daha sonraki müzakerelere bırakılacak." dedi.

Mirzoyan, 16 maddeden 13'ünün tamamen kabul edildiğini, 3'ünün ise kısmen kabul edildiğini belirtti. Giriş bölümünün ayrı bir madde olarak değerlendirilmesiyle ilgili açıklamasında ise Mirzoyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın muhtemelen giriş bölümünü ek bir madde olarak saydığını ifade etti.