Azerbaycan- Ermenistan sınırında gerilim tırmanıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 6 Nisan akşamından 7 Nisan sabahına kadar Ermenistan birliklerinin, sınır hattında bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek bölgelerinden açılan ateşe, Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği belirtildi.

Öte yandan Ermenistan'ın güneyinde yer alan Syunik idari bölgesindeki Khnatsakh köyünün sakinleri, son iki gece boyunca defalarca silah sesleri duyduklarını bildirdi. Köy sakinlerinden biri durumu medyaya aktardı.

Khnatsakh’ın idari sorumlusu Seyran Mirzoyan da silah seslerini dün gece duyduklarını Sputnik Armenia’ya doğruladı.