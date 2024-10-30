İran Kebapları-1

Kebap Asya halkının en ünlü ve popüler yemeklerinden biridir. Çoğu kebabın hazırlanmasında ve pişirilmesinde kuzu, koyun, dana eti, soğan ve baharatlar kullanılır.

Kebap, Batı Asya ve Orta Asya milletleri arasında az çok yayılmış olsa da, ilk kez İranlılar tarafından tanımlanarak milletlerin yemek kültürüne girildiği görülmektedir.

Kobideh Kebabı, Barg Kebabı, Tavuk (Cuce) Kebabı, Soltani kebabı, Bakhtiari kebabı ve Chanjeh Kebabı İran'ın en ünlü kebap türleri arasında yer alıyor. Bu yazıda bunlardan bazısının tarifi anlatılacak.

Kubideh Kebabı

İran kebap çeşitleri arasında en popüler olanı Kubideh kebabıdır. Kıyma ve kuzu etinin birleşiminden yapılan bu kebap, toplantıların vazgeçilmez yemeklerinden biridir.

Malzemeler:

Dana kol ve yağlı kuzu gerdan eti karışımı

Rendelenmiş soğan

Tuz

Karabiber

Kubideh Kebabı Tarifi

Önce etleri kıyalım. Rendelediğimiz soğanın suyunu süzgeçten geçirerek alalım. Soğanla birlikte, tuz ve karabiberi kıymamıza ilave edip iyice ovalım. 1 saat beklettikten sonra tekrar biraz daha ovalım. Elimizi soğanın suyuna batırarak hazırladığımız kıymadan parçalar şeklinde alıp, özel kebap şişinin iki yanına iyice yapışacak şekilde yayalım.

Daha sonra şişleri hazırladığımız kızarmış kömür ateşinin üzerine koyalım. Etlerin dökülmemesi için şişleri bir kaç kez çevirelim; içinin pişmesi için ateşi kısalım ve çok kurutmadan ateşten alalım. Bu kebap ekmek veya pirinçle birlikte servis yapılabilir. Servis yaparken yanında soğan, reyhan ve limon koymayı unutmayalım. Ayrıca kubide kebabının yanında ayran iyi gider.

Barg Kebabı

Barg Kababı, İran mutfağının önemli bir parçası olan geleneksel bir kebap çeşididir. “Barg” kelimesi, Farsça’da “dilim” veya “ince dilim” anlamına gelir. Bu kebap, özellikle İran’da popüler olmasının yanı sıra, dünya çapında da tanınmış bir yemektir.

Barg Kababı Orta Doğu’nun geleneksel kebap kültüründen doğmuştur. Kebap, binlerce yıl boyunca Pers İmparatorluğu ve sonraki dönemlerde İran’da önemli bir yiyecek haline gelmiştir. Kebaplar, etin şişlere geçirilerek ateşte veya közde pişirilmesi yöntemiyle hazırlanır.

Barg Kababı tarihçesi hakkında spesifik bir bilgi bulunmasa da, kebap kültürü ve Kabab Barg tarzı et yemekleri İran mutfağının temel bir parçası olmuştur. Geleneksel olarak, Barg Kababı genellikle özel günlerde, kutlamalarda ve aile toplantılarında servis edilen özel bir yemek olarak kabul edilir.

Bugün,Barg Kababı İran mutfağının vazgeçilmez bir lezzeti olarak kabul edilir ve İran restoranlarında ve kebap evlerinde sıkça bulunur. Aynı zamanda dünya çapında, özellikle Orta Doğu restoranlarında ve et yemekleri sunan restoranlarda da popüler bir seçenektir.

Barg Kababı, genellikle pilav, sumaklı soğan, limon dilimleri ve taze yeşilliklerle birlikte servis edilir.

Malzemeler

Dana veya kuzu eti (dilimlenmiş)

Soğan (rendelenmiş veya ezilmiş)

Zeytinyağı

Limon suyu

Yoğurt

Tuz

Karabiber

Toz zerdeçal (isteğe bağlı)

Şiş

Barg Kababı Tarifi

Dilimlenmiş etleri temizleyin ve şişlere geçirilecek boyutta dilimlere kesin.

Bir kase içerisinde rendelenmiş veya ezilmiş soğan, zeytinyağı, limon suyu, yoğurt, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz zerdeçalı karıştırın.

Et dilimlerini bu marinasyon karışımına ekleyin ve iyice karıştırarak etleri sos ile kaplayın.

Etleri marinasyonda en az 2 saat veya tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin.

Şişleri suya batırarak etleri şişlere geçirin. Her şişe yaklaşık 4-5 dilim et gelecek şekilde düzenleyin.

Izgara veya mangal ateşini hazırlayın ve şişleri ateşin üzerine yerleştirin.

Etleri her iki tarafı da güzelce kızarana ve pişene kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Arada bir çevirerek eşit şekilde pişmesini sağlayın.

Barg Kababı sıcak olarak servis yapın. Yanında pilav ve sumaklı soğan ile birlikte servis edebilirsiniz.

En popüler İran kebaplarından biri Bakhtiari Kebabıdır. tavuk fileto ve kuzu fileto parçalarının birleşiminden yapılır. Etin baharatlanması soğan, dolmalık biber, limon suyu, safran çözeltisi ve karabiber kullanılarak yapılıyor.

Tavuk (Cuce) Kebabı

Tavuk Kebabı; safran, soğan ve bazı baharatlar ile ile marine edilmiş tavuk kebabıdır.

Malzemeler:

Piliç,

Limon suyu,

Zeytinyağı,

İnce doğranmış dolma biber

Safran

İnce doğranmış soğan

Tuz

Karabiber.

Yemeğin Tarifi

Tavuğun derisini ayırıp, etini kebap yapmaya uygun şeklinde doğrayalım. Hazırladığımız eti uygun bir tencereye koyalım, limon suyu, zeytinyağı veya sıvı yağ, safran özü, tuz, karabiber, ince doğranmış yeşilbiber ve yine ince doğranmış soğanla birlikte karıştıralım. Üstünü kapatıp bir kaç saat buzdolabında bekletelim.

Buzdolabından alıp şişlere çekelim ve mülayim ateşte pişirelim. İsterseniz pişirme işini 350 derecelik ısıda 25 dakika fırında da yapabilirsiniz. Bu kebap ekmek veya pirinçle birlikte servis yapılabilir.