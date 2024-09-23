Siyonist rejim sığınmacılarla dolu bir okulu bombaladı

Siyonist rejim, Gazze'nin orta kesiminde sığınmacılarla dolu Halid bin Velid okulunu hedef aldı.

Bu saldırıda şu ana kadar 3 sivilin şehit olduğu, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Şehit sayısının daha da artma ihtimali bulunmaktadır.

Siyonist rejim sık sık Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları hedef alıyor.

Dün de Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kefr Kasım Okulu'nu bombalanması sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

