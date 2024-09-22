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22 Eyl 2024 18:21

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 431'e çıktı

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 431'e çıktı

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde şehit olan sivillerin sayısı 41 bin 431'e yükseldi.

İşgalci rejim, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana soykırım faaliyetlerine devam ediyor. Bölgede sivilleri hedef alan ve 351 gündür savaş suçu işleyen işgalci rejimin kanlı saldırıları nedeniyle bilanço artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 40 sivilin şehit olduğu, 58 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, şehit sayısının 41 bin 431'e, yaralı sayısının da 95 bin 818'e yükseldiği bildirildi.

News ID 1920342

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