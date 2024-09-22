İran'da Siyonist Rejim ile işbirliği yapan 12 kişi yakalandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejime bağlı 12 kişiden oluşan bir şebekenin 6 eyalette güvenlik karşıtı eylemler gerçekleştirmeye hazırlanırken tespit edilip etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi bir bildiri yayınladı.

Bildirinin tam metni şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

Şanlı ve kahraman İran halkına duyurulur:

Siyonist rejimin ve onun Batılı ve Avrupalı destekçilerinin, özellikle de Amerika'nın, Gazze ve Lübnan halkına karşı gerçekleştirmek istediği karanlık ve şeytani hedeflerine ulaşamaması ve rezilce yenilgiye uğramasının ardından, bu sahte ve ırkçı rejimin suçlu liderleri, içinde bulundukları stratejik açmazdan kurtulmak için İran İslam Cumhuriyeti topraklarında kriz yaratma çabası içine girmiş ve ülkemizde güvenlik karşıtı eylemler gerçekleştirmeyi planlamışlardı.

Bu komploya karşı koyma kapsamında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İstihbarat Teşkilatı askerleri Allah'ın yardımı ve büyük dikkat, zekâ, bilgi üstünlüğü ve devrimci gayretleri sayesinde, 6 eyalette 12 kişiden oluşan, halkımıza karşı güvenlik karşıtı eylemler yapmayı planlayan bu şebekeyi tespit ederek, kesin bir istihbarat operasyonuyla etkisiz hale getirmiştir.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun Halkla İlişkiler Birimi