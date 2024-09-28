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28 Eyl 2024 12:04

İran’dan Siyonist suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine eleştiri

İran’dan Siyonist suçlar karşısında uluslararası toplumun sessizliğine eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, uluslararası toplumun Siyonist rejimin Lübnan ve Filistin’de işlediği suçlar karşısındaki sessizliğini eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyonizm canavarı tüm dünya için bir tehdittir. Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki korkunç ve benzeri görülmemiş suçları karşısında hükümetlerin ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliğinin ve ABD'nin bu cani rejime askeri, siyasi ve ekonomik tam desteğinin gölgesinde milletlerin Filistin ve Lübnan'ı desteklemedeki rolü çok önemli ve belirleyicidir” dedi.

Kenani’nin paylaşımının devamında, “Korkunç ve asi İsrail rejiminin suçlarına karşı uluslararası toplumun eylemsizliği yakın gelecekte tüm dünyayı etkileyecektir” ifadesine yer verildi.

News ID 1920494

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