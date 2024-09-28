İran, Siyonist rejimin Beyrut saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Lübanan’ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde birçok konuta düzenlediği acımasız hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, ABD rejiminin cani Siyonist rejime bağışladığı bombalarla gerçekleştirilen bu vahşi saldırı, uluslararası hukukun yasa ve düzenlemelerinin yanı sıra egemenlik ve toprak bütünlüğü ile ulusal güvenliğin açık bir ihlalidir” ifadesini kullandı.

Bu saldırıları açık ve gizlenemez bir savaş suçu olarak gören Kenani, “ABD rejimi de hiç şüphesiz Siyonist rejimin suç ortağıdır ve bu suçtan sorumlu tutulmalıdır” dedi.

Kenani, “Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan halkına karşı suçlarının devam etmesi, ABD ve bazı Batılı ülkelerin ateşkes çağrısının, Siyonist rejimin işlediği suçların devamı için zaman kazanmayı amaçlayan açık bir aldatmaca olduğunu açıkça göstermektedir” ifadelerinde bulundu.

Kenani, Siyonistlerin Filistin ve Lübnan'a yönelik çılgın saldırılarının yoğunlaşmasının ve savunmasız insanların katledilmesinin uluslararası toplumun tüm bu suçlar ve vahşet karşısındakş eylemsizliğinin sonucu olduğunu belirtti.

Sözcü Kenani, çocuk katili Siyonistlerin Beyrut'a yaptığı çılgın saldırıları, Siyonist suç çetesinin Lübnan direnişine karşı duyduğu nefretin derinliğinin ve savaş alanında Lübnan İslami direnişinin cesur güçleriyle yüzleşmekteki çaresizliğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

İran’ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu belirten Kenani, İran halkının Lübnan halkı, hükümeti ve direnişinin yanında olduğunu vurguladı.