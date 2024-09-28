İran, Lübnan halkıyla direnişinin yanında

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Siyonist rejimin Beyrut saldırılarının ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati’ye gönderdiği mesajda bu saldırıları kınayarak, Lübnan halkıyla hükümetine başsağlığı diledi.

Siyonist rejimin Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırıları insanlığa karşı cinayeti açık bir örneği olduğunu belirten Arif, bu saldırıların bu rejimin devlet terörizminib mahiyetini bir kez daha ortaya çıkardığını vurguladı.

Arif, “Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik acımasız bombardımanı, bu ülkenin toprak bütünlüğü de dahil olmak üzere tüm uluslararası standartların açık bir ihlalidir. Bu saldırı, uluslararası toplumun Siyonist rejimin devlet terörü makinesini durdurmak için yıllardır gösterdiği çaresizliğin sonucuydu ve bu rejimin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en büyük tehdit olduğunu bir kez daha kanıtladı” ifadelerinde bulundu.

Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini bu suçu kınamaya çağıran Arif, “İran Siyonistlerin son suçlarını uluslararası forumlarda takip edecek ve Lübnan milletinin ve direniş ekseninin yanında olacaktır” diye kaydetti.