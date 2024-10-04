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4 Eki 2024 22:06

Kongo tekne faciası! 78 ölü

Kongo tekne faciası! 78 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Kivu Gölü'nde 278 yolcusu bulunan tekne alabora oldu. Olay sonucu 78 kişi hayatını kaybetti.

Aydınk'a göre, yerel basında resmi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Kuzey Kivu'nun başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden ve 278 yolcusu olan tekne alabora oldu.

Teknenin Kivu Gölü'nde alabora olması sonucunda 78 kişi yaşamını yitirdi.

Kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşıyan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

News ID 1920715

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