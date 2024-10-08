Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberine göre, Filistin direnişi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Siyonist Sderot kentine roketler fırlattı.
Sderot ve çevresinde siren sesleri yükseldi.
Roket saldırısını İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri üstlendi.
Lübnan'dan işgal altındaki Hayfa kentine 100'den fazla roket atıldı
Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yoğun bombardımana tutan katil İsrail ordusu, bugün Lübnan tarafından Hayfa kentine iki dalga halinde toplamda 105 roket atıldığını duyurdu.
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