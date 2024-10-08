ABD'de Filistinli şehitler anıldı

ABD'de Washington ve New York'ta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail rejimi tarafından katledilen sivilleri anmak için gösteriler yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında öldürülen Filistinli çocuklara dikkati çekmek isteyen eylemciler, saldırıların başlamasının 1. yılında protestolar düzenledi. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukları anmak için Beyaz Saray'ın önüne ayakkabılar bırakıldı.

Eylemlerde "Filistin'de öldürülen tüm çocukların anısına", "Gazzeli anneleri ve çocukları destekleyin" ve "İsrail'i silahlandırmayı durdurun" yazılı pankartlar taşındı.

Bir yıl içinde katil İsrail ordusu yaklaşık 42 bin Filistinliyi öldürdü.