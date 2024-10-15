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15 Eki 2024 21:50

İran, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Katar'ı yendi

İran, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Katar'ı yendi

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu dördüncü maçında Katar ile karşılaştı.

İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu dördüncü maçında bugün BAE'deki Raşid Stadyumu'nda Katar ile karşı karşıya geldi.

İran, rakibi Katar'ı 4-1 mağlup etti. İran adına golleri 42. ve 48. dakikalarda Serdar Azmoun ve 65. ve 90+8. dakikalarda Muhammed Mohebbi kaydetti.

A Grubunda İran, Katar, Özbekistan, BAE, Kırgızistan ve Kuzey Kore yer alıyor.

Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak.

News ID 1921006

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