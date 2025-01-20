Serdar Azmun BAE Ligi'nin en değerli oyuncusu oldu

Kuds Online'a göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Lig'de ara transfer dönemi başladı ve 11 Şubat'a kadar devam edecek.

Bu süreçte takımların kadrolarını güçlendirmek için önemli transferler yapması bekleniyor.

BAE’nin önemli gazetelerinden El-Beyan, ligin en değerli oyuncularını sıraladığı bir rapor yayımladı.

Listenin zirvesinde İran Milli Takımı'nın yıldız ismi Serdar Azmun yer aldı.

Habere göre, Azmun'un piyasa değeri 3.5 ila 4.7 milyon euro arasında değişiyor. Şu anda Şebab Al Ahli forması giyen yıldız oyuncu, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşme uzatmış durumda.

Azmun, bu sezon gösterdiği performansla ligin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 9 maçta 8 gol ve 2 asist kaydeden İranlı golcü, ligin en etkili oyuncuları arasında gösteriliyor.

Listenin ikinci sırasında ise Faslı futbolcu Soufiane Rahimi yer alıyor. Al Ain forması giyen Rahimi'nin piyasa değeri 3.1 ila 4 milyon euro arasında tahmin ediliyor.

Listede yer alan bir diğer İranlı yıldız ise Mehdi Kaidi. İttihad Kalba'da forma giyen Kaidi, 1.8 ila 2.2 milyon euro arasında bir değere sahip ve listede 7. sırada bulunuyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 6 gol ve 5 asist kaydeden Ghaedi, takımının hücum gücüne büyük katkı sağlıyor.