  1. Dünya
  2. Ortadoğu
30 Eki 2024 10:45

Direnişin füzeleri, Netanyahu'nun oğlunun düğününü erteledi

Direnişin füzeleri, Netanyahu'nun oğlunun düğününü erteledi

Siyonist medyası, Netanyahu’nun direnişin füzelerinden korktuğu için muhtemelen oğlunun düğün törenini erteleyeceğini bildirdi.

Şihab Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Siyonist Kanal kanalı, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, gelecek ay sonunda yapılması planlanan oğlu Avner’in düğününü ertelemeyi düşündüğünü aktardı.

Lübnan Hizbullah'ı, Filistin ve Irak direniş grupları ile Yemen Halk Güçleri tarafından gerçekleştirilen füze atışları, işgal altındaki toprakların her köşesinde korku ve paniğin yayılmasına yol açtı.

Son haftalarda, Netanyahu’nun özel konutuna yapılan saldırı, Golani Tugayı’nın merkezindeki bir restorana yönelik saldırı ve Hayfa ile Eilat limanlarına gerçekleştirilen sayısız operasyonlar, direniş güçlerinin en başarılı insansız hava aracı ve füze operasyonları arasında yer alıyor.

News ID 1921379

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler