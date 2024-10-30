Direnişin füzeleri, Netanyahu'nun oğlunun düğününü erteledi

Şihab Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, Siyonist Kanal kanalı, Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, gelecek ay sonunda yapılması planlanan oğlu Avner’in düğününü ertelemeyi düşündüğünü aktardı.

Lübnan Hizbullah'ı, Filistin ve Irak direniş grupları ile Yemen Halk Güçleri tarafından gerçekleştirilen füze atışları, işgal altındaki toprakların her köşesinde korku ve paniğin yayılmasına yol açtı.

Son haftalarda, Netanyahu’nun özel konutuna yapılan saldırı, Golani Tugayı’nın merkezindeki bir restorana yönelik saldırı ve Hayfa ile Eilat limanlarına gerçekleştirilen sayısız operasyonlar, direniş güçlerinin en başarılı insansız hava aracı ve füze operasyonları arasında yer alıyor.