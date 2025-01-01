İran'ın Erivan Büyükelçisi’nden yeni yıl mesajı

İran'ın Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Subhani, 2025 yılı dolayısıyla Ermenistan halkına barış, huzur ve mutluluk diledi.

Büyükelçi Subhani sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan hükümeti ve halkına yeni yılı kutluyor, barış, huzur, onur ve refah dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılda, iki ülke arasındaki dostane ve samimi ilişkilerin her alanda giderek daha da gelişmesini temenni ediyorum.

Yaşasın Ermenistan

Yaşasın İran

Yaşasın iki milletin sürdürülebilir ilişkileri

İran'ın Ermenistan Büyükelçişi, Mehdi Subhani"