İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı dolayısıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Erakçi, Orgeneral Münir ile bir araya geldi.

Görüşmede, ulusal ve uluslararası meselelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, bölgesel barışı tehdit eden unsurlar ve ortak zorluklar karşısında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmenin, son dönemde bölgesel diplomasi trafiğinin hızlandığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekerken, Tahran ile İslamabad arasındaki işbirliğinin önemine işaret edildi.