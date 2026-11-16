İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Galibaf, Sayın Berri'nin Lübnan toplumunun birliğini sağlamadaki temel rolüne değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti, müzakere süreçlerindeki taleplerini ve şartlarını takip ederken Lübnan konusuna özel bir önem vermektedir” dedi.

Galibaf, "Bize göre, Lübnan'daki savaş sona ermeden ve Lübnan'ın kendi toprakları üzerindeki egemenliği tam olarak gerçekleşmeden, bölgede huzur ve istikrar tesisi mümkün olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Nebih Berri de görüşmede, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına atıfta bulunarak, işgalci güçlerin Lübnan topraklarından çekilmesi gerektiğini vurguladı.