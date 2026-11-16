Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, “Sahte bayraklar yeniden dalgalanmaya başladı; savaş ve kan tüccarları ise mikrofon başına geçti!” ifadelerini kullandı.

Bu durumu “şantaj kampanyası ve suçluluk duygusu aşılama çabası” olarak nitelendiren Galibf, söz konusu kampanyaların amacının; ABD’yi, İran’a karşı savaş politikalarına muhalefet ettiği ve “önce İsrail” stratejisine hayır dediği için suçlamak ve utandırmak olduğunu belirtti.

Galibaf, “Onların amacı sizi saf insanlar gibi oyalamaktır. Bunu kabul etmeyin” dedi.