Brezilya BRICS dönem başkanlığını devraldı

Brezilya, küresel güney ülkeleri arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyerek BRICS grubunun dönem başkanlığını üstlendi.

Geçtiğimiz dönemde Rusya’nın liderliğinde toplanan BRICS zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan şehrinde düzenlenmişti.

Brezilya hükümeti yaptığı açıklamada, BRICS’in güney ülkeleri için önemli bir siyasi ve diplomatik platform olduğunu vurgulayarak, grubun farklı alanlarda iş birliğini artıracağını ifade etti.

Dönem başkanı olarak Brezilya, yıl boyunca çalışma grubu toplantılarını düzenleyecek ve üye ülkelerle birlikte ortak öncelikleri hayata geçirme planları üzerinde çalışacak.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Brezilya'nın 2019 yılında BRICS dönem başkanlığının 2025'e ertelenmesi talebiyle Rusya'ya başvuruda bulunduğu, Moskova'nın bu teklife olumlu yanıt verdiği ifade edilmişti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.