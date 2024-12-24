9 ülke BRICS’e üyelik için hazır olduğunu açıkladı

TV BRICS’in haberine göre, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Belarus, Endonezya, Kazakistan, Küba, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan’ın BRICS’in ortak ülkeleri olacağını açıkladı.

Uşakov’a göre bu ülkeler, BRICS’e katılma konusundaki istek ve kararlılıklarını vurguladı. Ayrıca Moskova’nın, BRICS’e katılmak üzere davet edilen dört ülkeden daha yanıt beklediğini belirtti.

BRICS’e ortak ülke statüsüyle katılan devletler önerilerde bulunabilecek, ancak belge onaylama ve oylama süreçlerine katılamayacaklar.

Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nin kapanış bildirisinde, BRICS üyesi ülkeler, başka ülkelerin de bu gruba katılma isteğini memnuniyetle karşıladı. Zirvede ayrıca, BRICS’e katılmak üzere davet edilen ülkelerin listesi de onaylandı.