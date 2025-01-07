Endonezya BRICS'e tam üye oldu

Endonezya, BRICS’e tam üye olarak katıldı. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklama, ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde aktarıldı.

Açıklamada, “1 Ocak’ta başlayan ve 31 Aralık 2025’e kadar devam edecek olan Brezilya’nın BRICS dönem başkanlığı kapsamında, Brezilya hükümeti bugün, 6 Ocak’ta, Endonezya Cumhuriyeti’nin BRICS’e tam üye olarak katıldığını resmi olarak ilan etti.” ifadeleri yer aldı.

Endonezya’nın üyelik başvurusu, 2023 yılı Ağustos ayında Johannesburg’da düzenlenen zirvede grup liderleri tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti.

Ancak üyelik süreci, Endonezya’daki başkanlık seçimleri ve yeni hükümetin oluşturulmasının ardından tamamlanabildi. Daha önce, 20 Aralık’ta Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, BRICS’in artık G20 formatına yaklaşan bir yapıya dönüştüğünü ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, birçok ülkenin BRICS’in gelişimine büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Putin, organizasyonda alınan tüm kararların oybirliğiyle kabul edildiğini ve BRICS’in Batı’ya karşı bir araç olmadığını, üyelerinin yararına çalıştığını belirtti.

BRICS nedir?

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.

Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45'i BRICS'te

BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 45’ini kapsıyor. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.

'BRIC' terimi ilk kez 2001 yılında ABD'li yatırım bankası olan Goldman Sachs yönetim kurulu başkanı Jim O’Neill tarafından hazırlanan ‘Building Better Global Economic BRICs’ raporunda kullanılmıştı.