İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Çin Dışişleri Bakan Wang Yi’nin daveti üzerine düzenlediği 2 günlük resmi ziyaretinde devam ediyor.

Irakçi, ziyaret öncesi Çin’in önde gelen gazetelerinden People’s Daily (Halkın Günlüğü) gazetesi için kaleme aldığı makalede ikili ilişkiler ve küresel durum hakkında önemli tespitlerde bulundu.

Çin ve İran arasındaki ilişkilerin geleceğini “altın 50 yıl” olarak tanımlayan Irakçi “Bu ziyaret iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin başlangıcını işaret edecek” diye yazdı. Çin ve İran’ın arasındaki ilişkilerin Kuşak ve Yol, Şanghai İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) ve BRICS bünyesinde güçlendiğini anımsatan Irakçi “İran ve Çin, yalnızca ikili ve bölgesel düzeylerde değil, aynı zamanda bölge ötesi ve uluslararası düzeylerde de ortak çıkar ve endişeleri paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

Irakçi makalesinde "Bazı devletler, gerçekleri çarpıtarak, dünyayı demokratik ve demokratik olmayan tanımlamasıyla yanlış bir şekilde bölerek yaptırımlara ve çifte standarda başvuruyor. Ancak İran ve Çin, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı koymak amacıyla her zaman tarihin doğru tarafında ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki kalkınma, refah, iş birliği ve dostluğun yanında duracak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irakçi makalesinde Suriye’deki duruma da değinerek Tahran yönetiminin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

''İran ve Çin kara gün dostudur''

İran ve Çin’i Asya kıtasının iki kadim uygarlığı olduğunu hatırlatan Irakçi, İran ve Çin'in birbirlerinin kara gün dostu olduğunu dile getirdi.

Bakan Irakçi, Pekin ziyaretini ''İran ve Çin stratejik işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı’’ olarak nitelendirdi.