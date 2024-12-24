İran ve Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi tüm bölgenin çıkarınadır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İran’I ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelyev ile yaptığı görüşmede, her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesi konusunda ciddi bir kararlılığı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, “İki ülke ilişkilerinde mevcut kapasitelerin mümkün olduğunca kullanılması önemli. İlişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin çıkarlarının yanı sıra bölgenin çıkarına da olduğuna eminiz” dedi.

Rusya ile işbirliğinin İran’ın önceliklerinden biri olduğunu belirten Arif, “İkili ilişkilere ek olarak, İran ve Rusya Avrasya Birliği, BRICS ve Şangay gibi örgütlerde işbirliği yapıyor ve bu işbirliğini genişletme olasılığı var” ifadesini kullandı.

Arif ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Rusya Başbakan Yardımcıları Alexey Overchuk ve Vitaly Savelyev ise, ülkesinin farklı alanlarda ilişkileri İran’la derinleştirme ve geliştirme kararlılığına vurgu yaptı.