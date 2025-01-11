İran Kızılayı'ndan Los Angeles'taki yangın mağdurlarına yardım mesajı

İran Kızılayı Başkanı Hüseyin Kulivend, ABD Kızılhaçı Başkanı Cliff Holtz'e bir mesaj göndererek, Los Angeles’taki büyük yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve yaralılar için insani yardım göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

Kulivend, Cliff Holtz'e gönderdiği mesajda, bu yangının sadece yerel bir kriz değil, tüm insanlığın vicdanını yaralayan bir felaket olduğunu vurguladı.

Yangınların, yalnızca insan hayatını değil, aynı zamanda doğayı da tehdit ettiğine dikkat çeken Kulivend, bu tür büyük felaketlerin uluslararası bir işbirliği gerektirdiğini belirtti.

İran Kızılayı, felaketin etkilerini azaltmak için ekip ve gerekli insani yardımlarla bölgeye hızla müdahale etmeye hazır olduğunu, afet müdahale deneyimlerinden faydalanarak global bir işbirliğiyle bu felakete son vermek istediklerini ifade etti.