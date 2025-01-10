Los Angeles yangınının 150 milyar dolarlık hasar tahmini

El-Cezire’nin haberine göre, Los Angeles yangınının Amerika tarihindeki en maliyetli felaketlerden biri olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar hasar 135 milyar doların üzerinde hesaplanmış ve raporlara göre bu rakam kolayca 150 milyar dolara ulaşacak.

Los Angeles şehir yetkilileri tarafından açıklanan son verilere göre, 58 bin bina yangın tehlikesiyle karşı karşıya ve 153 bin kişinin tahliyesi için emir verilmiş durumda.

ABD’nin hava durumu tahmin hizmeti şirketi AccuWeather tarafından yayınlanan bir raporda, Los Angeles yangınının toplam hasarının 135 ila 150 milyar dolar arasında olabileceği belirtiliyor. Bu durum, ABD’nin en pahalı gayrimenkullerinin bulunduğu bu bölge üzerinde ciddi bir etki oluşturuyor.

Finansal hizmet şirketleri Morningstar ve JP Morgan, sigorta şirketleri için 8 milyar doları aşan bir hasar öngörüyor. "Palisades" bölgesinde 5300’den fazla yapı yanarak tahrip olurken, Eaton bölgesindeki yangın ise 5000’den fazla binayı yok etti.

Amerikan yetkililerinin yangını kontrol altına alma çabalarına rağmen, toplam hasarın boyutu henüz tam olarak belirlenemedi. AccuWeather baş meteorologu Jonathan Porter, bu felaketi modern çağın en maliyetli yangın felaketlerinden biri olarak nitelendirdi.

Los Angeles’taki etkilenen bölgelerdeki gayrimenkullerin yüksek değeri göz önüne alındığında, uzmanlar bu yangının şimdiye kadar dünyadaki en maliyetli beş felaket arasında yer alacağını tahmin ediyor.

Bu yangın, Los Angeles tarihindeki en kötü orman yangını olarak kabul ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, yangını Kaliforniya tarihinin en büyük ve en yıkıcı orman yangını olarak nitelendirdi ve iklim değişikliğinin bir gerçek olduğunu vurguladı.