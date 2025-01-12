Los Angeles'ta iki günde yanan alan, 22 bin Futbol sahası büyüklüğünde

California Eyaleti Orman Yangınları ve İtfaiye Kurumu, 7 Ocak Salı'dan 9 Ocak Perşembeye kadar Los Angeles şehir merkezinin içi ve çevresinde 9 büyük yangının aktif hale geldiğini duyurdu. Yangınlar, 29 bin hektar alanda tahribata yol açtı.

The Times'a göre, 29 bin hektar, New York’un en yoğun bölgelerinden biri olan Manhattan'ın neredeyse iki katına denk geliyor ve bu alan yaklaşık 22 bin futbol sahasına ya da 200 golf sahası büyüklüğünde.

Yangınların ilk iki gününde bu kadar büyük bir alanın yok olması, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin daha da genişleyeceği ihtimalini artırıyor. Şiddetli rüzgarlar, Los Angeles'taki bu büyük yangınların yayılmasını hızlandırırken, 12 bin bina zarar gördü ve yangınlar sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti.

