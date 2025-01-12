  1. Dünya
  2. Amerika
12 Oca 2025 11:35

Los Angeles'ta iki günde yanan alan, 22 bin Futbol sahası büyüklüğünde

Los Angeles'ta iki günde yanan alan, 22 bin Futbol sahası büyüklüğünde

Amerikan medyası, yangınların ilk iki gününde Los Angeles'ta 22 bin futbol sahası büyüklüğünde alanın yandığını duyurdu.

California Eyaleti Orman Yangınları ve İtfaiye Kurumu, 7 Ocak Salı'dan 9 Ocak Perşembeye kadar Los Angeles şehir merkezinin içi ve çevresinde 9 büyük yangının aktif hale geldiğini duyurdu. Yangınlar, 29 bin hektar alanda tahribata yol açtı.

The Times'a göre, 29 bin hektar, New York’un en yoğun bölgelerinden biri olan Manhattan'ın neredeyse iki katına denk geliyor ve bu alan yaklaşık 22 bin futbol sahasına ya da 200 golf sahası büyüklüğünde.

Yangınların ilk iki gününde bu kadar büyük bir alanın yok olması, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin daha da genişleyeceği ihtimalini artırıyor. Şiddetli rüzgarlar, Los Angeles'taki bu büyük yangınların yayılmasını hızlandırırken, 12 bin bina zarar gördü ve yangınlar sonucunda 16 kişi hayatını kaybetti.
 

News ID 1923348

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler