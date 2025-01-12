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12 Oca 2025 08:19

Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 16’ya yükseldi

Los Angeles’taki yangınlarda can kaybı 16’ya yükseldi

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu bu kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, Eaton’daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül olurken 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

News ID 1923335

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