  1. Spor
20 Oca 2025 15:38

İsmail Kartal Persepolis ile anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı

İsmail Kartal Persepolis ile anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Teknik Direktör İsmail Kartal, İran’ın Persepolis takımıyla anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İran kulübü Persepolis’in teknik direktör İsmail Kartal’a teknik direktörlük görevi için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Kartal, Persepolis takımıyla anlaştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kartal Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bu iddialar doğru değil ve böyle bir şey söz konusu değil," dedi.

63 yaşındaki Türk teknik direktör, daha önce Konya Spor, Ankara Spor ve Gaziantep Spor takımlarını çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon teknik direktörlüğünü üstlenen İsmail Kartal, 99 puan ile ligi ikinci sırada bitirerek takımdan ayrıldı.

News ID 1923624

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