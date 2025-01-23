  1. Spor
23 Oca 2025 12:28

Real Madrid, yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp oldu

Real Madrid, yıllık bir milyar avro gelir elde eden ilk kulüp oldu

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelire ulaşan ilk kulüp oldu.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon avroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon avro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon avroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar avro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon avroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon avroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

Kulüp    

Gelir (avro)

1- Real Madrid    1,05 milyar
2- Manchester City    838 milyon
3- Paris Saint-Germain    806 milyon
4- Manchester United    771 milyon
5- Bayern Münih    765 milyon
6- Barcelona    760 milyon
7- Arsenal    717 milyon
8- Liverpool    715 milyon
9- Tottenham    615 milyon
10- Chelsea    546 milyon
11- Borussia Dortmund    514 milyon
12- Atletico Madrid    410 milyon
13- Milan    398 milyon
14- Inter    391 milyon
15- Newcastle United    372 milyon
16- Juventus    356 milyon
17- West Ham United    322 milyon
18- Aston Villa    310 milyon
19- Olimpik Marsilya    287 milyon
20- Olimpik Lyon    264 milyon

News ID 1923717

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