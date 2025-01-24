Irak Cumhurbaşkanı: İran önemli bir ülke; Tahran'la iyi ilişkilerimiz var

"Bugün Irak artık terör eylemlerinin sahnesi değil, bu ülkedeki terör eylemlerinin sayısı azalmış durumda" diyen Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid "Irak'taki silahlı gruplar bu ülkenin hükümetinin kontrolü ve denetimi altındadır" dedi.

İran ve Irak ilişkilerine değinen Reşid "İran önemli bir ülke ve Tahran'la ilişkilerimiz iyi" diye ekledi. Irak'ta kararlar bizim tarafımızdan alınıyor, Bağdat hiçbir ülkenin kontrolünde değil" ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı, ülkedeki Amerikan güçlerinin varlığına ilişkin olarak, bu güçlerin ikili anlaşmalar çerçevesinde Irak'ta bulunduğunu söyledi.

Irak'ın, Suriye Kürt güçleri ile terörist Colani rejimi arasında arabuluculuk çabalarına da değinen Reşid, Irak sınırlarındaki terörist faaliyetlerden endişe duyduğunu dile getirdi.