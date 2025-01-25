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25 Oca 2025 10:50

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye "Suriye" uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye "Suriye" uyarısı

Irak Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Kürt bölgelerine yönelik saldırıların sonuçları konusunda Türkiye'yi uyardı.

Russia Today'in haberine göre, İsviçre'deki Davos toplantılarına katılan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye'nin Kürt bölgelerine yönelik saldırıların sonuçları konusunda Türkiye'yi uyardı.

Bu eylemin Irak'a doğru bir mülteci dalgasına neden olabileceğini vurgulayan Hüseyin, “Trump'ın başkanlığının ilk dönemine göre mevcut durumda bölgedeki durum değişti. Bu bölgedeki Amerikan varlığının devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin iki ülke arasında imzalanan stratejik anlaşma çerçevesinde ilerlediğini belirten Hüseyin, “İran ile ABD arasındaki gerilim doğrudan Irak'ı etkiliyor ve biz bu gerilimlerden endişe duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

News ID 1923761

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