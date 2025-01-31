Kartal, Persepolis'te gelecek hedeflerini açıkladı

Persepolis'in yeni teknik direktörü İsmail Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarı için ekip olarak disiplinli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Persepolis'e gelmeden önce kendisine başka kulüplerin de teklif sunduğunu belirten Kartal, kulüp başkanı ve yöneticilerinin kendisini içten bir şekilde istemelerinin kararında etkili olduğunu söyledi.

Kartal, "Persepolis çok büyük bir camia ve önemli hedefleri var. Şu an burada olmaktan çok mutluyum." dedi.

İran'a gelir gelmez yoğun bir çalışma programına başladığını belirten Kartal, "Her gün oyuncularımla beraberim. Rakipleri analiz edip, tesislerde çalışarak zaman geçiriyorum. İşimizi en iyi şekilde yaparak Persepolis'e ve taraftarlarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Kartal ayrıca, Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini vurgularken, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımıyla oynayacakları maç hakkında, "El Hilal, üst seviyede bir bütçeye sahip, ancak biz de Persepolis olarak mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'den oyuncu transferi yapma olasılıkları bulunduğunu anlatan Kartal, Serdar Dursun'un transferini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'den tanıdığım birkaç oyuncuyla temas halinde olduğumuz doğru. İmza süreçleri tamamlanmadan kesin bir şey söylemek zor." diye konuştu.