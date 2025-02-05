Dursunaldo ile Ronaldo 17 Şubat'ta karşı karşıya geliyor

İran’ın Persepolis ve Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımları, Asya Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son haftasında 17 Şubat'ta karşı karşıya gelecekler.

İlk kez Al-Hilal ile oynanan maçta Persepolis formasıyla sahaya çıkan Serdar Dursun, ikinci deneyiminde, rol modeli Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Al-Nasr takımıyla karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin "haberler" sitesi, Dursun'un Fenerbahçe'de oynadığı dönemde attığı gol sonucu Ronaldo gibi sevinç gösterisi yaptığına dikkat çekti. Bu durum, Fenerbahçe taraftarlarının ona özel bir lakap vermesine yol açtı.

Habere göre, Serdar Dursun ve İsmail Kartal, Asya'daki bir sonraki mücadelelerinde Ronaldo ile karşı karşıya gelecekler. Taraftarlar ona "Dursunaldo" lakabını takmışlar ve herkes, 17 Şubat'ta oynanacak olan Persepolis ile Al-Nasr arasındaki maçta, Dursun'un Ronaldo karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Persepolis ve Al-Nasr futbol takımları, 17 Şubat Pazartesi günü, saat 19:30'da Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda karşılaşacaklar.