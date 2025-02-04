Ronaldo: Teknik direktör olmam

Altın top ödülü'nü (ballon d'or) beşinci kez kazanarak barcelona'nın arjantinli yıldızı lionel messi'yi yakalayan 32 yaşındaki ronaldo, "benden daha komple bir futbolcu yok. her durumda, tarihin en iyi futbolcusu benim." dedi.

France football dergisine konuşan portekizli oyuncu, kendinden övgüyle bahsederek, "benden daha iyisini görmedim. yapamadığım şeyleri başka oyuncular da yapamıyor. ama onların beceremediklerini sadece ben yapabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve Barcelona hakkında konuştu

Real Madrid’de geçirdiği yılların hayatındaki en mutlu dönem olduğunu belirten Ronaldo, “İspanya benim evim ve çocuklarım orada büyüdü. Real Madrid her zaman kalbimde olacak. Nou Camp’ta oynamaktan da keyif aldım. Bana karşı tezahüratlar yapmalarına rağmen orada çok gol attım.” diye konuştu.

Messi ile rekabeti ve Real Madrid’den ayrılığı

Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilişkisine de değinen Ronaldo, “Messi ile aramızda kötü bir ilişki olmadı, aksine bana her zaman iyi davrandı. Rekabetimiz doğruydu ve birbirimize daha iyi olmamız için motivasyon sağlıyorduk.” ifadesini kullandı.

Real Madrid’den ayrılığı hakkında ise, “Yeni bir aşamaya geçmek istedim. Başkan Florentino Pérez ile ayrılık sürecim başladığında, bana karşı iyi davranmadığını hissettim. O her zaman bu tarz davranışlar sergileyen biri.” açıklamasını yaptı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini belirten Ronaldo, “Hayır, teknik direktör olmak istemiyorum. Bu imkansız. Bütün hayatım boyunca futbol oynadım ama teknik direktörlük çok zor. Oyuncularla iletişim kurmak çok karmaşık ve benim karakterim buna uygun değil.” şeklinde konuştu.

Ronaldo, futbolu bir tutku olarak gördüğünü ve hala Sporting, Manchester United, Juventus ve Real Madrid’in maçlarını takip ettiğini sözlerine ekledi.

