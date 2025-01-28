Kartal’dan Türkiye’ye transfer hamlesi

Haber Aktüel’e göre, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal’ın transfer sürecinde adımlar attığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın sunduğu transfer raporuyla birlikte İran ekibinin Türkiye’de forma giyen futbolcularla ilgilendiği kaydediliyor. İran basınında yer alan habere göre, Persepolis CEO’su Reza Darvish, Almanya’da yetişen bir Türk santrfor ile transfer görüşmeleri yapıldığını duyurdu.

Persepolis tarafından yapılan açıklamayla birlikte bu futbolcuların Alanyaspor’da oynayan Serdar Dursun ile Fenerbahçe’den Cenk Tosun olabileceği ifade ediliyor. Miliyet’te yer alan haberlere göre, Serdar Dursun’un transfer ihtimalinin, Cenk Tosun’dan daha kuvvetli olduğu belirtiliyor.

İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra havaalanında basınla bir araya geldi. Türkiye’den futbolcular transfer edebileceğini dile getiren Kartal, “Türkiye’den götürmek istediğim oyuncular var. Görüşüyoruz. Transferin bitmesine birkaç gün kaldı. Alabilirsek, buradan takip ettiğim, bildiğim oyuncular var. Onları almak için uğraşacağız. Türkiye’den takip ettiğimiz, birlikte çalışmak istediğim oyuncular var” şeklinde konuştu.