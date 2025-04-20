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20 Nis 2025 10:10

İran'dan 2024 yılında 41.7 Milyon dolarlık el dokuması halı ihraç edildi

İran'dan 2024 yılında 41.7 Milyon dolarlık el dokuması halı ihraç edildi

İran Gümrük İdaresi İstatistik Dairesi Başkan Yardımcısı, 1403 yılı (Mart 2024 – Mart 2025) içerisinde 41 milyon 700 bin dolar değerinde el dokuması halının yurtdışına ihraç edildiğini açıkladı.

İran Gümrük İdaresi İstatistik Dairesi Başkan Yardımcısı Arezu Ghaniyun, bu dönemdeki el dokuması halı ve gabbe ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değer bazında %3 artış gösterdiğini belirtti.

İran yapımı el dokuması halının en çok ihraç edildiği ülkelerin Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Çin’in olduğunu belirten Ghaniyun, bu dört ülkeye yapılan ihracatın, toplam 22.6 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Ghaniyun ayrıca 2024 yılında İran el dokuması halıların toplamda 55 farklı ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

News ID 1926192

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