Yemen ordusu: ABD'nin uçak gemisini vurduk

Arap medyasına göre; Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisi 'USS Harry Truman'ı hedef aldıklarını bildirdi.

Seri, ABD'nin uçak gemisine yapılan başarılı operasyonda balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

ABD'nin son saldırılarına tepki gösteren Seri, ''Ülkemize pervasızca saldıran düşman ABD, Sana'ya 47, diğer vilayetlere ise 7 saldırı düzenledi.'' dedi.

ABD saldırılarında can kaybı artıyor

Yemen, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 kişinin şehit olduğunu, 101 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yemen, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'e karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.