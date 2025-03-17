Yemen, ABD uçak gemisini yeniden hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, bu sabah açıklamada, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman'ı son birkaç saat içinde ikinci kez başarıyla hedef aldığını ve Yemen'e yönelik hava saldırısını başarısız kıldığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre, ABD’ye ait uçak gemisi Harry S. Truman, son 24 saat içinde, Kızıldeniz'in kuzeyinde birkaç saat süren çatışmalar sırasında balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Açıklamada, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanın ülkeye karşı hazırladığı saldırısını etkisiz hale getirmeyi başardığı, uçak gemisine ve ona bağlı savaş gemilerinden bazılarının hedef alındığı ve savaş uçaklarının, kalktıkları yere geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırana kadar, İsrail rejiminin gemilerinin operasyon bölgesinden geçiş yasağını sürdüreceklerini vurguladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün akşam yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisi 'USS Harry Truman'ı hedef aldıklarını bildirmişti.

Seri, ABD'nin uçak gemisine yapılan başarılı operasyonda balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını ifade etmişti.