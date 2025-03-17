Yemen’den İsrail gemilerine yasak kararıyla ilgili uluslararası kurumlara mektup

El Cezire’ye göre, Siyonist rejimin mazlum Filistin halkına yönelik vahşetini sürdürmesi ve Gazze Şeridi’ni tamamen kuşatma altına alması nedeniyle Yemen Ensarullah Hareketi, Filistinlilerle dayanışma amacıyla bu rejime bağlı gemilerin Yemen sularında geçişini engelleme kararı aldı.

Bu doğrultuda Yemen Dışişleri Bakanı Cemal Amir, ülkesinin Siyonist rejime ait gemilerin geçişini yasaklama kararına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyeleri, BM Genel Kurulu Başkanı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, Fars Körfez’ İşbirliği Konseyi genel sekreterleri, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Özel Temsilcisi ve BM üyesi tüm ülkelere resmi mektuplar gönderdi.

Söz konusu mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist rejimin Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını uygulamayı reddetmesi, insani yardımların girişine izin vermemesi ve Gazze Şeridi’ndeki geçiş noktalarını kapatması nedeniyle Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, 7 Mart 2025 tarihinde arabuluculara dört gün süre tanıdı. Bu süre zarfında Siyonist rejimin Gazze halkına yardım girişine izin vermesi gerektiği, aksi takdirde Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Siyonist düşmana yönelik deniz kuşatmasını yeniden başlatacağı bildirildi.

Siyonist rejimin uzlaşmaz tavrı ve Doha’daki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle bu yasak 11 Mart 2025 Salı gecesinden itibaren yürürlüğe girdiği. İsrail rejimine ait gemilerin Kızıldeniz, Umman Denizi, Bab el-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi dahil olmak üzere belirlenen operasyon bölgesinden geçiş yasağı uygulandı.”

Yemen Dışişleri Bakanı ayrıca, yalnızca uyarıları ihlal eden İsrail rejimine ait gemilerin hedef alınacağını vurgulayarak, düşmanın Gazze’deki Filistin halkını kuşatma ve aç bırakma politikasından vazgeçmemesi halinde tüm seçeneklerin masada olacağını belirtti.