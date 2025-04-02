Erakçi: Eşit seviyede müzakereye hazırız

İran Dışişleri Bakanları Seyyid Abbas Erakçi, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programını uluslararası hukuka uygun olarak ilerletmede kararlı olduğunu belirterek, "Geçmişte oduğu gibi bugün de eşit seviyede ve dolaylı olarak gerçek müzakerelere hazırız. Elbette bunun gerçekleşmesi yapıcı bir ortamın sağlanmasını ve tehdit, yıldırma ve şantaj temelli yaklaşımlardan kaçınılmasını gerektirir." dedi.

ABD yetkililerinin İran'a yönelik tehditkar açıklamalarının kabul edilemez olduğunu, BM Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olduğunu ve mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebileceğini kaydeden Erakçi, İran'ın ülkenin toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine ve çıkarlarına yönelik her türlü saldırıya karşı hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Erakçi, ABD'li yetkililerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden kışkırtıcı söylemlerine karşı Avrupa Birliği'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı görüşmede, bölgede gerginliğin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Caspar Veldkamp, İran'dan Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasında rol oynamasını talep etti.